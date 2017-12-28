По сравнению с прошлым годом среднемесячная зарплата в Украине выросла на 37%, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Рева: Количество граждан, чьи доходы меньше реального прожиточного минимума уменьшилось 54,5% до 39,4% Фото: ukurier.gov.ua Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная зарплата выросла на 37%."Среднемесячная заработная плата в январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, и составила 6,9 тыс. грн. в месяц", – подчеркнул Рева.Он добавил, что в 2017 году ожидается рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд грн, что на 36,1% больше по сравнению с 2016 годом.Рева также сообщил, что количество граждан, чьи доходы меньше реального прожиточного минимума уменьшилось 54,5% до 39,4%."По данным нашей Государственной службы статистики и по методикам, которыми пользуются наши международные организации, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас упал с 54,5% до 39,4%", – отметил министр.По его словам, из числа работающих граждан процент с доходами менее фактического прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%.На данный момент в Украине минимальная зарплата составляет 3200 грн.По мнению вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, миграцию украинцев за границу остановит зарплата в 16 тыс. грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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