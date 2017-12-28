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Рева заявил, что средняя зарплата в Украине в 2017 году составила 6,9 тыс. грн. в месяц
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28.12.2017 13:30
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По сравнению с прошлым годом среднемесячная зарплата в Украине
выросла на 37%, заявил министр социальной политики Украины Андрей
Рева. Рева: Количество граждан, чьи доходы меньше реального
прожиточного минимума уменьшилось 54,5% до 39,4% Фото:
ukurier.gov.ua Так, по сравнению с прошлым годом среднемесячная
зарплата выросла на 37%."Среднемесячная заработная плата в
январе-октябре 2017 года выросла на 37,1% по сравнению с
соответствующим периодом 2016 года, и составила 6,9 тыс. грн. в
месяц", – подчеркнул Рева.Он добавил, что в 2017 году ожидается
рост фонда оплаты труда до 796,3 млрд грн, что на 36,1% больше по
сравнению с 2016 годом.Рева также сообщил, что количество граждан,
чьи доходы меньше реального прожиточного минимума уменьшилось 54,5%
до 39,4%."По данным нашей Государственной службы статистики и по
методикам, которыми пользуются наши международные организации,
которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности у нас
упал с 54,5% до 39,4%", – отметил министр.По его словам, из числа
работающих граждан процент с доходами менее фактического
прожиточного минимума уменьшился с 45,4% до 26,1%.На данный момент
в Украине минимальная зарплата составляет 3200 грн.По мнению
вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, миграцию
украинцев за границу остановит зарплата в 16 тыс. грн.
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