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Второй этап аттестации прокуроров ГПУ завершился
08.11.2019 21:22
Завершился второй этап аттестации прокуроров ГПУ
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
прокуроров
гпу
аттестации
этап
второй
Новости
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