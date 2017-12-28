Граждане Украины. которые находятся в российских тюрьмах, не являются пленными. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет УНИАН .

"Безусловно, в Москве есть заинтересованность видеть своих граждан у себя в стране. Конечно, мы готовы принять все меры, которые необходимы для освобождения российских граждан", - подчеркнул российский дипломат.

При этом он отметил, что вопрос обмена попавших в плен В Украине граждан РФ на украинцев решается на высшем уровне.

"Что касается ряда лиц, которые осуждены здесь, в России, то, непременно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами - они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы решаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - заявил Песков.

Как сообщал MIGnews.com.ua, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что формат Минских соглашений не предусматривает обмена содержащихся в России украинских политзаключенных на россиян, находящихся в тюрьмах Украины .

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