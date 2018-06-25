Венгрия готова разблокировать заседание комиссии Украина-НАТО, если внесет поправки в закон об образовании.

Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью "Европейской правде", передает со ссылкой на .

"Об этих требованиях знают и наши украинские друзья, и наши союзники в . Мы много раз им говорили: есть три условия, которые позволят снять наше вето.

Первое условие - переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены.

Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии, - норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы.

И было еще третье условие, которое уже выполнено: Украина должна была начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались", - сказал министр.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании. Обвиняет в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед ".

5 сентября приняла закон, который дал начало образовательной реформе в Украине. В нем определяют, что языком преподавания во всех учебных заведениях является государственный.Эта норма закона о языке образования вызвала критику соседних государств. Особенно - Венгрии.

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