Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю снизился на 5%

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине в период с 18 по 24 декабря снизился на 5%, однако в Днепропетровской области сохраняется превышение эпидемического порога, сообщил Центр гриппа и ОРВИ при Министерстве здравоохранения Украины.

"На отчетной неделе в Днепропетровской области остается на 4,3% превышенным эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 57,4% меньше прошлой недели (10%)", – отмечено в сообщении.

За неделю заболело 182 тыс. человек, суммарный показатель заболеваемости по Украине составил 470,2 человек на 100 тыс. человек. Самый высокий показатель сохранился Киевской области, самый низкий – Тернопольской.

С начала эпидсезона вакцинировано 169 тыс. человек