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Приговор фигуранту дела об убийстве Веремия Крысину засекретили
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28.12.2017 13:37
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Фигуранта дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия
Крысина приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком
два года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Крысин (на фото справа) получил условный срок Фото: Наталия Двали /
Gordonua.com В Едином госреестре судебных решений указано:
"Информация запрещена для публикации согласно закону Украины "О
доступе к судебным решениям" (п. 4 ст. 7)".В соответствии с п. 4
ст. 7 закона, в судебных решениях могут засекретить информацию, для
защиты которой суд рассматривал дело на закрытом
заседании.Журналист газеты "Вести" Веремий был убит во время
Революции достоинства – в ночь на 19 февраля 2014
года в центре Киева. Такси с журналистом остановили титушки,
вытащили пассажиров и стали бить их металлическими палками.Веремия
избивали трое мужчин, один из них, по мнению
следователей, – Крысин. Когда корреспондент вырвался и
попытался убежать, в него выстрелили (следствие считает, что это
сделал житель Горловки Джалал Алиев, он в розыске). Журналист
скончался в больнице от потери крови и полученных травм.Согласно
данным следствия, в уголовном мире у Крысина кличка Шкаф, он больше
10 лет живет в Киеве и координирует
титушек. Крысин фигурирует и в других уголовных
производствах, в том числе о разбойном нападении на одну из
столичных АЗС в мае 2016 года.22 декабря судья Олег Линник признал
Крысина виновным и назначил ему наказание в виде четырех
лет условно с испытательным сроком два года по ч. 4 ст.
296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, то
есть грубое нарушение общественного порядка, которое
сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом,
совершенное группой лиц с применением огнестрельного или холодного
оружия). Прокуратура планирует подать апелляцию на
решение суда и добиваться для него реального лишения свободы
сроком на шесть лет.25 декабря в Киеве прошла акция протеста,
участники которой требовали ужесточения наказания для Крысина.
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