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Названы самые необычные секс-травмы
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28.12.2017 13:42
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Названы самые необычные секс-травмы По теме:
Врачи скорой помощи назвали шесть самых странных и
необычных травм, полученных во время секса, которые они когда-либо
видели. Об этом сообщает RED-инфо со ссылкой на статью в
американском журнале Men's Health, передает
со ссылкой на . Первая травма, о которой рассказали
доктора, — ожог половых органов остатками острой пищи, которую
употребил перед сексом один из партнеров. Вторая группа причин
вызова скорой, удивлявшая медиков, — различные инородные предметы в
заднем проходе, например, клубень картофеля. Третий случай, с
которым пришлось столкнуться врачам, — сильное раздражение
влагалища от шипучих конфет, использованных супругами во время
полового акта ради эксперимента. Четвертое — перелом пениса в
разных необычных обстоятельствах. К примеру, один мужчина заявил
медикам, что получил эту травму, врезавшись в столб. Пятая травма
связана с зубными брекетами: один из партнеров поцарапал ими
другого и занес инфекцию. Шестая — застрявшее на пенисе обручальное
кольцо. Врачи поделились историей 60-летнего мужчины, который
страдал эректильной дисфункцией. Он нашел совет о кольце в
интернете и решил попробовать вылечиться таким способом. В итоге
врачам пришлось распиливать металл. «Когда мы попытались снять
кольцо с помощью инструмента, оно засветилось ярко-оранжевым
цветом. Выглядело так же, как во "Властелине колец"», — сказал
доктор, к которому попал пострадавший.
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