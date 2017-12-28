Людмила Николаева

Россия. Санкт-Петербург. 27 декабря 2017. Сотрудники пожарной службы (на фото) у супермаркета «Перекресток» на площади Калинина, где произошел взрыв. В результате происшествия пострадали люди (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС)

Терактом назвал президент РФ взрыв в Петербурге. Тот вечером минувшей среды в одном из гипермаркетов сети «Перекрёсток». Выступая утром четверга на встрече с офицерами -участниками военной операции в Сирии, глава государства им (и, понятно, всем нам) о тысячах боевиков, находившихся в этой ближневосточной стране: «А что было бы, если бы вот эти тысячи, сотни вернулись к нам и вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными? Я дал вчера намек директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона, но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте».

Калининский район города, где случилось ЧП, к центру не близок. Но отдаленность его относительная: Кондратьевский проспект всегда многолюден, там много предприятий, оживленные магистрали с многочасовыми иногда автомобильными пробками. А сам гипермаркет занимает здание бывшего казино, вмещающего до тысячи человек одновременно.

Взрыв в нем прогремел около семи вечера. По оперативной информации, озвученной через несколько минут после случившегося правоохранительными органами города, это был «не теракт, а просто кто-то кого-то хотел убить». Такое чувство могло возникнуть, по-видимому, из-за того, что на месте происшествия очевидных жертв в первые минуты не было. Да и сам взрыв прозвучал глухо, неявно. К тому же, опять-таки по первой информации, «начиняющих устройство элементов не обнаружено».

Обнаружились признаки теракта позже. После того, как на место прибыли сотрудники Национального антитеррористического комитета РФ. И выяснилось, что самодельная бомба была начинена поражающими элементами. Вряд ли это потребовалось бы для «одиночного убийства». Да и его мощность в 200 граммов тротилового эквивалента говорила сама за себя.

Достаточно быстро выяснилось, что находилась она в одной из ячеек камеры хранения, на высоте примерно полутора метров от пола. Оттого и «глухость» взрыва. Сама камера хранения расположена, как водится, близ входа и совсем близко от касс. То есть, учитывая покупателей, входящих в том месте в магазин и выходящих из торгового зала, мог быть явный расчет на большое количество жертв.

По данным на полдень четверга, пострадали 13 человек. Пятеро из них от госпитализации отказались. Один человек в тяжелом состоянии. Шестеро в состоянии средней тяжести, они находятся в стационарах. У них в основном миновзрывные и баротравмы, ушибы. Есть между раненых одна беременная женщина, о её самочувствии пока не сообщается.

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Корреспондент «СП» дозвонилась утром до свой знакомой, проживающей в Калининском районе, близко от Кондратьевского проспекта. Ольга Александровна, так её зовут, призналась, что регулярно заходит в «тот самый «Перекрёсток», но в среду там не была. А вот её приятельница, сотрудница муниципальной администрации Н., была.

— Можешь у неё спросить, в какое время она туда пришла?

— Уже расспросила, она мне сама вчера звонила, была не то чтобы напугана, но сильно взволнована. Зашла, говорит, «отовариться к новогоднему столу, а попала в передрягу». Когда «рвануло», она находилась в другом конце зала, а он немаленький. Услышала хлопок, оглянулась, вроде ничего серьезного. А потом, говорит, повалил дым, появился запах гари, послышался звук посыпавшихся стекол (позже стало известно — взрывной волной выбило стеклянные входные двери — авт.). Да ещё свет вроде погас.

— А что посетители — паника между них была?

— Про панику она ничего не сказала. Как я поняла, всё произошло вдруг, кратковременно, так что поначалу никто вообще ничего не понял. Уже потом, часа через два-три, наверное, появилась информация о некоем мужчине с рюкзаком, который мог заложить бомбу. Значит, это все-таки теракт?..

Благодаря установленным (и оставшимся неповрежденными!) камерам наблюдения, получены приметы предполагаемого подрывника. Мужчина, судя по фото с камер, молодой человек, внешности неславянской. Он вошел в магазин с рюкзаком за плечами, оставил его в ячейке камеры хранения, чуть ли не бегом пронеся вдоль торговых полок, и покинул магазин. Через полчаса после этого прозвучал взрыв.

— Личность данного гражданина устанавливается, — сказал «СП» источник в Управлении МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. — Есть данные, что он не раз бывал в этом «Перекрестке».

— Много вопросов по самому взрыву — кто-то говорит, «тихий хлопок», кто-то — совсем не тихий, да ещё и с последовавшей затем бледно-голубой вспышкой, похожей на ту, какая была в метро 3 апреля, в тот страшный день первого в Петербурге теракта…

— Все версии сейчас проверяются. Говорить о чем-то конкретно рано.

По данным наших коллег из петербургского Агентства журналистских расследований, бомба могла быть приведена в действие дистанционно, по звонку телефона. По другим данным — использован отложенный взрыв с помощью химической реакции веществ.

Говорят в городе так же о том, что террорист хорошо знает тот район. Он без проблем сумел исчезнуть оттуда в считанные минуты. А ведь там нет метро. Маршрутки в «час пик» переполнены.

К слову, на мысль об аналогичности с апрельским терактом наводит и тот факт, что, как об этом говорили, Джалилов, взорвавший тогда вагон подземки, на самом деле не собирался умирать. Его устройство могло быть приведено в действие случайно — именно химической реакцией в самодельной, потому всегда непредсказуемой, бомбе.

Комментирует ситуацию наш знаток генерал-майор МВД в отставке Аркадий Крамарев.

— Аркадий Григорьевич, чем объяснить, что в Петербург, где до апреля 2017-го никогда ничего подобного не случалось, стал вдруг мишенью для террористов?

— Совершенно конечно, что Петербург для этих зверей с бомбами очень заманчив. Он и многомиллионный, и красивый, привлекает туристов со всего мира. И — это может быть даже в первую очередь — родина президента России. То, что до нынешнего года у нас не было терактов, заслуга в первую очередь силовиков.

— Да, но вот после 3-го апреля ими были вскрыты сразу несколько ячеек бандитского подполья, арестованы десятки потенциальных взрывников. Да что далеко ходить, не далее как 15 декабря ФСБ РФ отчиталось перед президентом, что () «Петербург спасен от терактов, в городе ликвидирована законспирированная ячейка «Исламского государства» *. И вдруг этот взрыв…

— Тут надо понимать, что всё зачистить, и всё предусмотреть на сто процентов, очень сложно. Особенно, если бандитские группы малочисленны по составу участников, но количество их самих (этих групп) может быть большим, разбросанным по всему городу.

— И что нам теперь — сидеть по домам? Эти уроды с бомбами обещали устроить «новогоднюю иллюминацию» петербуржцам? К слову, есть предположение, что взрыв в «Перекрестке» задуман был, чтобы напугать горожан, потому якобы без больших жертв.

— Бояться никого и ничего не надо. Силовики работают, и, я уверен, сделают всё возможное, чтобы не допустить новых ЧП. Но надо понимать, что не новогодние праздники являются целью террористов, а предстоящие в марте выборы президента РФ. Вот когда можно ждать их активности. В наших профильных ведомствах, не сомневаюсь, это очень хорошо понимают.

— Многие россияне считают, что все подобные беды из-за слишком большого наплыва к нам мигрантов из Средней Азии. В самом деле, почему не ограничить, наконец, причем, существенно, их работу у нас? Свои вон не могут часто трудоустроиться.

— Не в мигрантах как таковых дело. Хотя вместе с ними попадают в страну и потенциальные боевики. И вряд ли правильным будет «вычистить всех», закрыв границу. Только раздразним, подкинем повод для мести. Тут нужно говорить о нашем бизнесе, с начала 2000-х делающем ставку на дешевую рабочую силу. Вот чем надо заняться — если и приглашать на работу к нам, то преимущественно грамотных, знающих своё дело людей. Пока же бизнес о подобном и слушать не хочет.

Тем временем, руководитель Главного управления следственного комитета РФ по Петербургу и области Александр Клаус сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенной общеопасным способом. На месте происшествия продолжает работать оперативная группа из сотрудников СК, ФСБ и МВД РФ. Проверяются все версии ЧП. Координирует работу штаб Национального антитеррористического комитета.

Справка «СП»

Предновогодние взрывы уже случались в России. 29 и 30 декабря 2013 года в Волгограде были последовательно совершены теракты на железнодорожном вокзале и в троллейбусе. Погибли в общей сложности 34 человека, ранения получили 70.

27 декабря 2002-го в Грозном смертники подорвали два автомобиля у дома правительства Чечни. Погиб и умер 71 человек, травмы получили 640.

*Движение «Исламское государство» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.