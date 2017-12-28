Тендер на строительство 2-ой очереди нового корпуса "Охматдета" объявят в начале 2018г – премьер

Тендер на строительство второй очереди нового лечебно-диагностического корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" (Киев) будет объявлен в начале 2018 года, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В начале нового года планируем объявить тендер на строительство второй очереди комплекса и в 2019 году завершить все работы", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Кроме того, комментируя введение в эксплуатацию первой очереди лечебно-диагностического центра, он отметил, что уже получены все необходимые документы, а диагностическое оборудование готовят к запуску.

"В следующем году комплекс будет принимать пациентов", - констатировал премьер.

Как сообщалось, 13 декабря 2017 года Кабмин утвердил введение в эксплуатацию первой очереди лечебно-диагностического корпуса клиники.