В Киеве водители находят у себя на капотах записки с угрозами и требованием перечислить 500 грн на номер мобильного телефона.

Об этом сообщил журналист Влад Антонов в Facebook, информирует svodka.net.

«Доброго времени суток! В полицию обращаться бессмысленно. Если вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 грн на номер мобильного счета +380682314829 с комментарием «Ваш госномер». Если этого не произойдет, в ближайшее время вас ожидает дорогостоящий ремонт четырех или больше элементов кузова (от 15 тысяч гривен). После совершения платежа вы о нас забудете», — гласят записки.

В Киеве водители находят у себя на капотах записки с угрозами и требованием перечислить 500 грн на номер мобильного телефона.

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Отмечается, что такие предупреждения стали массовым явлением.

«Киев. По Голосеевскому проспекту масса предупреждений. Будьте осторожны… Как бороться?» — отметил Влад Антонов.

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В Нацполиции призывают водителей фотографировать записки и предоставлять правоохранительным органам.

«Озвучивается прямая угроза и люди, которые умышленно это делают, или даже шутя — нарушают закон», — прокомментировал «Обозревателю» начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

«Снимают государственные номерные знаки и под дворниками оставляют записку с реквизитами для перечисления средств, взамен обещают сообщить, где находится номер», — отметил Жукович.

Он также добавил, что некоторые люди перечисляют средства преступникам, а другие обращаются в полицию, благодаря чему несколько таких аферистов уже поймали. В то же время пресс-секретарь предупредил, что самостоятельно удерживать преступников опасно, ведь они могут быть вооружены.

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