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Кім Кардашьян: Я перестану сексуально одягатись
08.11.2019 23:36
Трапиться це через рік, коли Кім виповниться 40 років. Про це вона заявила на ток-шоу The Real.

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«Ми обговорювали з Каньє значення слова «занадто». Я - мати чотирьох дітей, в наступному році мені виповниться 40 років. Коли потрібно зупинитися?»

Впевнені, Каньє радий. Нагадаємо, в цьому році після церемонії Met Gala репер розкритикував плаття дружини, мовляв, воно «дуже сексуальне». А останнім часом він забороняє надягати короткі сукні і своїм донечкам. Що ж, сподіваємося, Кім знайде компроміс.


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