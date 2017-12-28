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Рева заявил, что монетизация льгот на проезд и ЖКХ будет внедрена в июле 2018 года
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28.12.2017 13:45
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Если опыт по монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги и
проезд в общественном транспорте станет удачным, монетизация
распространиться и на субсидии, заявил министр социальной политики
Андрей Рева. Рева анонсировал монетизацию льгот Фото: Александр
Хоменко / Gordonua.com "Мы планируем в 2018 году перейти на
монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам. Ориентировочно
это будет 1 июля 2018 года", – заявил он.Также разрабатывается
постановление о монетизации льгот на проезд в городском
пассажирском транспорте.Он отметил, что если экспертимент окажется
успешным, и у населения не будет задолженности за услуги ЖКХ,
эта практика будет распространяться и по отношению к субсидиям.В
марте Рева говорил, что в год на льготные программы используется до
15 млрд грн. "В 2018 году, если взять все программы, которые должны
финансироваться, это будет около 20 млрд грн", – отметил он.
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