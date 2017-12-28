Если опыт по монетизации льгот на жилищно-коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте станет удачным, монетизация распространиться и на субсидии, заявил министр социальной политики Андрей Рева. Рева анонсировал монетизацию льгот Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com "Мы планируем в 2018 году перейти на монетизацию льгот по жилищно-коммунальным услугам. Ориентировочно это будет 1 июля 2018 года", – заявил он.Также разрабатывается постановление о монетизации льгот на проезд в городском пассажирском транспорте.Он отметил, что если экспертимент окажется успешным, и у населения не будет задолженности за услуги ЖКХ, эта практика будет распространяться и по отношению к субсидиям.В марте Рева говорил, что в год на льготные программы используется до 15 млрд грн. "В 2018 году, если взять все программы, которые должны финансироваться, это будет около 20 млрд грн", – отметил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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