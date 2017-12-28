Диверсионно-разведывательная группа из числа боевиков прошедшие сутки подорвалась на собственных минах при попытке пересечь линию соприкосновения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент

Д.Гуцуляк сообщил, что по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российско-оккупационное командование использует новогоднее перемирие и соблюдения силами АТО условий режима прекращения огня для интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп.

"Вместе с тем активизация действий противника в районах хаотичного установления российскими инженерными подразделениями минно-взрывных заграждений приводит к росту потерь между разведывательных подразделений агрессора. За прошедшие сутки при попытке пересечь линию соприкосновения подорвалась на собственных минах диверсионно-разведывательная группа российских оккупационных войск", - рассказал он.

Напомним, в Минобороны подтвердили ранения прошедшие сутки двух украинских военных в зоне АТО.

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