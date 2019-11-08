Владыка Лука

То, что происходит сегодня в Александрийском патриархате относится уже к следующему акту пьесы, сочиненной сценаристами мирового закулисья. Перефразируя Шекспира, можно сказать: «Доллар сделал свое дело…» Александрийского патриарха Мамона задушила, как Дездемону, притом не прилагая больших усилий.

Сегодня, когда Церковь празднует память великомученика Димитрия Солунского, мы в который раз вспоминаем то мужество, с которым христиане исповедовали Христа.

Какие пытки, лишения, страшные мучения им приходилось терпеть ради любви к Истине! Прошли века, и любовь к Истине сановитыми иерархами заменяется на любовь к выгоде.

Когда я читаю о «беспрецедентном» давлении США на предстоятелей Поместных Церквей или игуменов Афонских монастырей, я не знаю, что мне делать - плакать или смеяться? В чем заключалось это давление? Их, наверное, пытали, сдирали кожу, не давали есть и пить?



Нет, им только погрозили пальчиком, на котором был золотой перстень. Страх потерять свою выгоду — вот та причина, по которой некоторые иерархи готовы предать самое святое, что у них есть.

Они готовы расстаться со Христом, лишь бы остаться при своих кошельках, креслах и амбициях.

Вот как сегодня, оказывается, пытают за веру! Эти люди, поправшие каноны Церкви, будут рассказывать о мучениках, о их мужестве и вере… вероятно, в аду и Иуда так же вспоминает о Христе, только ему от этого не становится легче.



Александрийский Патриарх напоминает мне Иуду.

Ведь можно сказать, что еще вчера он был у нас в Одессе, обнимался, целовался с нашим духовенством, позировал перед камерами, завещал всей украинской пастве держаться Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и не общаться с раскольниками (об этом есть видеозаписи).

А возвратившись домой, Александрийский Патриарх ряженых мужиков, которые обзывали его «Александрийской джинсой», признает за единосущное себе духовенство. Так же вел себя и Иуда на Тайной Вечери.



Я думаю, что это отступление произошло не сегодня и не вчера. Задолго до этого души этих иерархов постепенно переплавлялись из духоносцев в доллароносцев. Теперь пришло время этой внутренней метаморфозе проявиться во вне.

И Слава Богу!

Даже если весь мир будет против нас, мы все - равно останемся со Христом!



Не нужно смущаться теми событиями, которые происходят в православном мире. О них нас предупреждали давно. Мне приходят на память слова преподобного Серафима Саровского о духовенстве последних времен.

Батюшке было открыто будущее, и он усердно молился Богу о том, чтобы Он их помиловал.

Господь отказал преподобному Серафиму по причине крайнего отступления этого духовенства. Нельзя служить и Богу, и мамоне. Нельзя быть и со Христом, и с госдепом США. К сожалению, Александрийский Патриарх сделал свой выбор.



А нам с вами, братья и сестры, нужно выучить ту последнюю заповедь блаженства, которая не вошла в Евангелие, но которая написана апостолом Иоанном Богословом в его Откровении: «Блаженни умирающие о Господе» (Откр. 14:13). По всей видимости, таковых в последние времена будет не очень много. Но «не бойся малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12:32).



Хочу напомнить звучавшие сегодня слова апостола Павла, обращенные к Тимофею, а значит и ко всем нам: «Итак переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа» (2Тим.,2:3).



Дорогие мои, воины Христовы! Будем держать строй, во главе которого – победитель смерти – Господь наш Иисус Христос!