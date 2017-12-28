Великобритания надеется, что стороны используют обмен удерживаемыми для продвижения в выполнении Минска Великобритания надеется, что обмен удерживаемыми послужит стимулом для продвижения в выполнении Минских соглашений, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня. Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, Лондон приветствует обмен удерживаемыми лицами. "Надеемся, что все стороны используют это позитивное развитие событий для продвижения в выполнении других Минских обязательств, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня всеми сторонами; сотрудничества ради облегчения гуманитарной ситуации мирного населения по обе стороны линии разграничения; и отведения Россией своих вооружений и военных из восточной Украины", - говорится в сообщении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика/экономика для продвижения выполнении обмен удерживаемыми Теги: политика