Великобритания надеется, что стороны используют обмен удерживаемыми для продвижения в выполнении Минска

Великобритания надеется, что обмен удерживаемыми послужит стимулом для продвижения в выполнении Минских соглашений, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня.
Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, Лондон приветствует обмен удерживаемыми лицами.
"Надеемся, что все стороны используют это позитивное развитие событий для продвижения в выполнении других Минских обязательств, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня всеми сторонами; сотрудничества ради облегчения гуманитарной ситуации мирного населения по обе стороны линии разграничения; и отведения Россией своих вооружений и военных из восточной Украины", - говорится в сообщении.