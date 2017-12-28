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Великобритания надеется, что стороны используют обмен удерживаемыми для продвижения в выполнении Минска
28.12.2017 13:48

Великобритания надеется, что стороны используют обмен удерживаемыми для продвижения в выполнении Минска

Великобритания надеется, что стороны используют обмен удерживаемыми для продвижения в выполнении Минска

Великобритания надеется, что обмен удерживаемыми послужит стимулом для продвижения в выполнении Минских соглашений, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня.

Согласно сообщению на сайте внешнеполитического ведомства Великобритании, Лондон приветствует обмен удерживаемыми лицами.

"Надеемся, что все стороны используют это позитивное развитие событий для продвижения в выполнении других Минских обязательств, начиная с соблюдения режима полного прекращения огня всеми сторонами; сотрудничества ради облегчения гуманитарной ситуации мирного населения по обе стороны линии разграничения; и отведения Россией своих вооружений и военных из восточной Украины", - говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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