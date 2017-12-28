Метро Киева в новогоднюю ночь будет работать на 3 часа дольше Работа каждой станции столичного метро будет продлена на 3 часа в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". "Метро работает на 3 часа дольше в новогоднюю ночь. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 03:15. Дополнительные часы работы добавляются к обычному расписанию каждой станции, размещенному на входе и на платформе", - говорится в сообщении, обнародованном в официальном аккаунте метрополитена в соцсети Фейсбук. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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