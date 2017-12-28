Проблемы каждого освобожденного от украинского заложника изучат отдельно и предоставят индивидуальную денежную и социальную помощь. Об этом на пресс-конференции сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает

"Готовим проект постановления о предоставлении материальной помощи освобожденным. Кроме того, сейчас идут на города мои поручения, чтобы изучили потребности каждого освободженного отдельно и начали помогать. Кому-то надо работу найти, кому лечиться. Каждому помогут индивидуально", - заявил А.Рева.

По его словам, предложение Минсоцполитики по сумме пособия уволенным - 100 тысяч гривен.

Кроме того, А.Рева сообщил, что если заложник до плена был трудоустроен или проходил службу в армии, то срок плена будет засчитан как трудовой стаж или прохождение службы.

"Если освобожденный был трудоустроен - срок плена будет зачислен в трудовой стаж. То же самое касается и службы в армии", - отметил министр.

Как сообщал 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

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