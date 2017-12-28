Судья Шевченковского райсуда Олег Линнык, который действительно выпустил на свободу «титушковода» Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время Революции Достоинства, оказался поклонником «русского мира» и советской идеологии.

Также Линнык, проживая в Киеве с 2011 года, не задекларировал ни квартиру, ни дом. А в своей анкете доброчестности судья скрыл тот факт, что незаконно отбирал права у автомайдановцев,

Журналисты издания, основываясь на открытых источниках, проанализировали биографию судьи Линныка и нашли в ней некоторые интересные детали.

Олег Линнык вырос в Макеевке, во времена СССР проходил службу в армии на территории России и закончил в 1988 году высшую школу милиции в Нижнем Новгороде (РФ).

Линнык с ностальгией вспоминает времена СССР

Как писали СМИ, в начале своей карьеры Линнык стал судьей районного суда в Донецкой области, пытаясь спрятаться за судейской мантией от уголовного преследования за служебный обман, который совершил, будучи начальником следственного отдела налоговой милиции Марьинской межрайонной налоговой инспекции. Линнык в январе 2001 года подделал постановление о возбуждении уголовного дела против местного предпринимателя Владимира Ополева, сфальсифицировав под ним подпись следователя Ирины Вишневской, которая на тот момент уже уволилась из налоговой милиции и уехала жить в Италию.



Напомним, что в то время на должности прокурора Донецкой области работал Виктор Пшонка.

Есть версия, что именно экс-генпрокурор Пшонка помогал Линнику продвигаться по карьерной леснице и попасть в Киев на должность судьи Шевченковского района. 18 июля 2011 года указом №764 на тот момент президента Виктора Януковича судья Линнык был переведен в столицу.

Во время Революции Достоинства судья Олег Линнык по поддельным протоколам гаишников лишал водительских прав автомайдановцев, которые участвовали в поездках в Межигорье. Интересно, что позже судья Линнык рассматривал уголовное производство в отношении судьи Виктора Кицюка, который выносил аналогичные решения автомайдановцам. Еще одно дело, которое рассматривал Линнык, касается судьи Печерского суда Светланы Волковой. Именно она отпустила подозреваемого в расстреле Небесной Сотни «беркутовца» Дмитрия Садовника.

В декабре 2015 Высшая квалификационная комиссия судей, рассмотрев жалобу нардепа Павла Петренко, нашла нарушения в действиях судьи Линныка, но якобы неожиданно закончился срок привлечения к ответственности. «На самом деле даже срок не закончился, просто ВККС не захотела его наказывать», — утверждает адвокат семей Героев Небесной сотни Роман Маселко.



ВККС открыла производство еще 18 августа 2014 года, но нашла возможность его рассмотреть только после того, когда якобы сроки закончились, — отмечает Маселко.

Интересно, что судья Линнык в своей анкете доброчестности предпочел не упоминать тот факт, что он лишил водительских прав автомайдановца из-за поездки в «Межигорье». В декларации доброчестности, которую судьи должны подавать ежегодно, указываются сведения о принятии решений о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 до 11 апреля 2014 года. Таким образом, Линныком были предоставлены недостоверные сведения в декларации доброчестности.

В декларациях за , и годы судья не указал ни единого недвижимого имущества, которое бы находилось у него или его семьи на праве собственности или пользования и в котором можно было бы жить. Напомним, законодательство обязывает декларировать объекты недвижимости, принадлежащие судье и членам его семьи на праве частной собственности или находящихся у них в аренде или на ином праве пользования. Таким образом, судья должен задекларировать жилье, в котором он проживает (пользуется) на любых основаниях, напоминает сайт . Таким образом, судья Линнык решил просто не декларировать свое жилье в столице.



Судья Линнык любит отдыхать в Карпатах



Буковель. 2017 год

Линнык с семьей готовится праздновать Новый год в незадекларированной квартире?

В своей декларации Линнык указал, что владеет скромным, как по меркам украинского судьи, автомобилем Hyundai I30 2008 года выпуска. При этом, его 45-летней жене Светлане удалось купить в прошлом году Ford Fiesta 2011 года по цене почти в три раза ниже рыночной — менее, чем за $3000. Ведь маловероятно, что жена судьи ездит на литовских номерах.



Согласно декларации, судья Линник живет на одну зарплату и пенсию. За три последние года судья зарабатывал в год в среднем по 10 тысяч долларов. Супруга судьи, по всей видимости, не работает и задекларировала 6 грн процентов.



Линнык с сыновьями



Старший сын Линныка недавно закончил харьковский вуз



Жена и сын судьи Линныка фотографируются на фоне яхт

Запрет в Украине российских соцсетей Линныку не помеха. В «Одноклассниках» он бывает регулярно и последний раз посещал свою страницу 21 декабря.





Судья Шевченковского райсуда столицы считает «классным» сравнение президента Петра Порошенко с лидером КНДР Ким Чен Ыном



Линнык состоит в группе «Антимайдан» в «Одноклассниках». Ему нравятся многие антиукраинские и пропагандистские посты этого сообщества







Линнык разделяет мнение, что у «бандер другая Украина».



Судя по странице Олега Линныка, он является поклонником «русского мира» и советской «идеологии».



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Линнык считает «классным» пост о том, что «в Галиции нет культуры», а для Украины «было бы гибельным оторваться от России».





Среди друзей Линныка в «Одноклассниках» много россиян, есть и те, кто называет местом своего проживания «ДНР».

В соцсети Facebook Линнык также указывает, что учился в «ГВШ МВД СССР». Среди его друзей в Facebook скандальный адвокат Валентин Рыбин, который защищает в основном военных РФ, российскую агентуру в Украине и бывших «беркутовцев».

Напомним, судья Олег Линнык еще в начале суда над «титушководом» Юрием Крысиным, причастным к убийству Вячеслава Веремия, сделал процесс закрытым. Якобы из-за того, что Крысину угрожали в СИЗО, и открытый процесс будет небезопасен для обвиняемого. Именно «некие угрозы» и стали основанием для того, что судья Линнык отпустил Крысина из-под стражи: сначала под «домашний арест», позже — под «личные обязательства». Находясь под судом, Крысин совершил еще два тяжких умышленных преступления. Причем, за одно из них он был осужден к условному наказанию. Второе уголовное производство рассматривается сейчас судом, напоминает прокурор Донской.

22 декабря судья Олег Линнык назначил фигуранту дела Веремия Юрию Крысина наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Таким образом Крысин, избежал серьезного наказания. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Позднее, 26 декабря 2017 года давший условный срок Крысину судья Линнык отпустил из СИЗО «титушек», обвиняемых в покушении на убийство.

Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных «титушек» в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия «титушки» сильно избили и выстрелили ему в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.