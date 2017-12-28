|В Киеве мошенники вымогают у автовладельцев деньги, угрожая повредить машины - журналист
|28.12.2017 13:59
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Начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил изданию "Обозреватель" факт угроз. Он призвал водителей фотографировать записки и предоставлять правоохранительным органам."Озвучивается прямая угроза, и люди, которые умышленно это делают или даже шутя, нарушают закон", – подчеркнул Жукович.Он добавил, что серия подобных случаев произошла и в Киевской области."Снимают государственные номерные знаки и под дворниками оставляют записку с реквизитами для перечисления средств, взамен обещают сообщить, где находится номер", – отметил Жукович.По его словам, благодаря обратившимся в полицию автовладельцам нескольких аферистов удалось поймать. При этом Жукович предупредил, что пытаться самостоятельно поймать аферистов опасно, поскольку они могут быть вооружены.
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