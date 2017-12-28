Записки, в которых злоумышленники требуют у столичных водителей 500 грн, массово распространены на Голосеевском проспекте Киева, рассказал журналист Влад Антонов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Злоумышленники вымогают деньги у столичных водителей Фото: dtp.kiev.ua / Facebook "Доброго времени суток! В полицию обращаться бессмысленно. Если вы не хотите, чтобы на вашем авто вдоль кузова появилась глубокая царапина от острого гвоздя, то в течение суток внесите сумму 500 грн на номер мобильного счета +380682314829 с комментарием "Ваш госномер". Если этого не произойдет, в ближайшее время вас ожидает дорогостоящий ремонт четырех или больше элементов кузова (от 15 тысяч гривен). После совершения платежа вы о нас забудете. Зарабатываем плохо, но честно", – говорится в записке.По словам Антонова, на Голосеевском проспекте много таких предупреждений. https://www.facebook.com/vlad.life/posts/10214907432069517 Начальник пресс-службы Главного управления Нацполиции Киевской области Николай Жукович подтвердил изданию "Обозреватель" факт угроз. Он призвал водителей фотографировать записки и предоставлять правоохранительным органам."Озвучивается прямая угроза, и люди, которые умышленно это делают или даже шутя, нарушают закон", – подчеркнул Жукович.Он добавил, что серия подобных случаев произошла и в Киевской области."Снимают государственные номерные знаки и под дворниками оставляют записку с реквизитами для перечисления средств, взамен обещают сообщить, где находится номер", – отметил Жукович.По его словам, благодаря обратившимся в полицию автовладельцам нескольких аферистов удалось поймать. При этом Жукович предупредил, что пытаться самостоятельно поймать аферистов опасно, поскольку они могут быть вооружены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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