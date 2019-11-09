|Вся правда про стосунки Дональда і Меланії Трамп
|09.11.2019 01:07
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Нагадаємо, Даг Від - американський історик, який пише про президентів та, за підрахунками New York Times, найбільш продаваний автор. У минулому він був радником двох президентів, Джорджа Буша і Дональда Трампа. Тепер він представляє своє нове видання «Всередині Білого дому Трампа: реальна історія його президентства».
У своїй книзі Від згадує сцену, коли служба безпеки заборонила першій леді супроводжувати президента в зону бойових дій. Але Меланія протестувала, і їй дозволили їхати:
«Вона сказала: «Якщо мій чоловік в небезпеці, я буду поруч», - пише Даг.
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