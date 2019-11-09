Погода, Новости, загрузка...
Вся правда про стосунки Дональда і Меланії Трамп
09.11.2019 01:07
Після того, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США, головною темою для обговорення стало його особисте життя. Плітки про напружені стосунки між президентом і Меланією Трамп не вщухають протягом декількох років. Але, як стверджує Даг Від, «реальні історії в світі Трампів набагато цікавіші вигаданих».

3720_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppk.jpg (36.46 Kb)

Нагадаємо, Даг Від - американський історик, який пише про президентів та, за підрахунками New York Times, найбільш продаваний автор. У минулому він був радником двох президентів, Джорджа Буша і Дональда Трампа. Тепер він представляє своє нове видання «Всередині Білого дому Трампа: реальна історія його президентства».

У своїй книзі Від згадує сцену, коли служба безпеки заборонила першій леді супроводжувати президента в зону бойових дій. Але Меланія протестувала, і їй дозволили їхати:

«Вона сказала: «Якщо мій чоловік в небезпеці, я буду поруч», - пише Даг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 