Після того, як Дональд Трамп вступив на посаду президента США, головною темою для обговорення стало його особисте життя. Плітки про напружені стосунки між президентом і Меланією Трамп не вщухають протягом декількох років. Але, як стверджує Даг Від, «реальні історії в світі Трампів набагато цікавіші вигаданих».







Нагадаємо, Даг Від - американський історик, який пише про президентів та, за підрахунками New York Times, найбільш продаваний автор. У минулому він був радником двох президентів, Джорджа Буша і Дональда Трампа. Тепер він представляє своє нове видання «Всередині Білого дому Трампа: реальна історія його президентства».



У своїй книзі Від згадує сцену, коли служба безпеки заборонила першій леді супроводжувати президента в зону бойових дій. Але Меланія протестувала, і їй дозволили їхати:



«Вона сказала: «Якщо мій чоловік в небезпеці, я буду поруч», - пише Даг.

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