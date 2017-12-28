Аваков намерен в 2018 создать новую госсистему вертолетной службы спасения

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков планирует в 2018 году закончить изменения в криминальной полиции и создать новую государственную систему вертолетной службы спасения.

"Передо мной как министром в 2018-м - много конкретных задач: от изменений в криминальной полиции и полной, 100-процентной реализации доктрины сервисных центров вместо МРЭО - до создания (это новация) новой государственной системы вертолетной службы спасения и реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал министр еженедельнику "Зеркало недели. Украина", отвечая на вопрос "Какую главную задачу предстоит решить в ближайшие 12 месяцев? Какого чуда мы ждем от Года собаки?"

Что касается чуда в новом году, то глава МВД описал его так: "Включаю я телевизор, а там – президент моей страны выступает с новогодним обращением и говорит о необходимости конституционных изменений и устранения дуализма власти как основы дисфункции управления и коррупционных рисков... Очень бы хотел такого чуда".

А.Аваков отметил, что накануне президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в Украине в 2019 году, "окно возможностей и здравых стратегий закрывается".

"Пока есть время, важно не упустить шанс и реализовать реальные возможные стратегии развития страны — путем консолидации украинских пассионариев и украинской элиты. Нельзя в очередной раз разменять шанс на личные проекты и амбиции. Хотелось бы, чтобы каждый на своем месте делал то, что должен, как бы ни было тяжело", - сообщил министр.