В сети возникли споры из-за мнения блогера и волонтера Натальи Юсуповой о войне на Донбассе и подготовке к Новому году.

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"Вчера возвращалась поздно домой, живу в центре, проезжала как раз мимо установленной ёлки. Все красиво, горят огни, свято наближається. Такой контраст… Вчера по неслись 20 скорых, "подарок" с передовой, а тут совсем рядом тысячи людей уже празднуют, шашлыки за несколько сотен грн, смех, весть, всем хорошо и весело", - написала блогер.

Она отметила, что в сравнении с таким торжеством, коридоры госпиталя, где находятся раненые бойцы АТО, пустые.

"Кругом одно нытьё, как тяжело жить, какие все бедные, несчастные, власть достала, все скоты. А в городе миллион машин, в супермаркетах пройти нельзя, народ все скупает… В одной стране два разных мира!" - написала Юсупова.

"Многие забыли, что благодаря именно тем, кто на передовой Вы можете отмечать, пить и гулять! Война надоела, а праздники не надоели, так и хочется сказать, сколько ж можно жрать?!" - добавила она.

На мнения людей разделились. Одни поддерджали позицию блогера, другие же – нет.

"Мне болело, когда сын был в АТО первой волны - голодных, раздетых. Шла мимо витрин ресторанов и плакала", - написала Инна Сербина.

"Сам заработал свои деньги и сам решаю куда их тратить и как проводить свой досуг, кто хочет - идет воюет, кто хочет - выбирает другую жизнь, так что нефиг завидовать и считать чужие деньги", - ответил Last Omen.

"Бред бредовый... То есть, если я зашла в супермаркет за батоном и молоком - всё, черствая бессердечная всё скупляющая вечножрущая... Откуда уважаемый автор знает, что эти люди с шашлыками и в супермаркетах никак и ничем не помогают ребятам в госпиталях и в АТО? Не стоит обобщать и всех под одну гребёнку грести..." - написала Татьяна Ярославцева.

"Права на 100% .. Стыдно, когда несут такие сумки с продуктами с АТБ и стоят рассказывают о "геноциде", "обнищание" и т.д .... Фу… Тошнит…" - отметила Светлана Босая.

"Так и не понял, что автор этих строк хочет от украинского народа. Идти в наступление против России? Не потянем, это всем понятно. Сидеть четыре года и печалиться? Собирать деньги на танки и амуницию? Люди привыкли к такой ситуации. Человек такое существо, которое может приспосабливаться. И ещё, сколько людей страдает от войны, Вы не задумывались? "Серая" зона и все. По ту и эту линию фронта, уже давно, идёт вполне мирная жизнь", - написал Сергей Рыбка.

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