Сооплата лечения за границей сделает его доступным для большего количества пациентов – Супрун

Софинансирование лечения за границей сделает терапию в зарубежных клиниках доступной для большего количества пациентов, которых невозможно вылечить в Украине, считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"До настоящего времени мы на 100% финансировали (лечение пациента за границей – ИФ) за счет государства. Если у человека было частичное финансирование от благотворительных фондов, мы не могли это объединить, чтобы больше пациентов выезжали за границу", - сказала она в ходе брифинга в среду.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 27 декабря утвердил порядок направления граждан на лечение в зарубежные клиники. Документ содержит положение о том, что комиссия Министерства здравоохранения принимает решение об оплате лечения с учетом наличия у пациента и членов его семьи возможности покрытия расходов за собственные средства, а также возможности оплаты за счет средств местных бюджетов, общественных организаций и благотворительных фондов.