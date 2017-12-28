Вещество, которое блокирует действие героина, разработали ученые из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Препарат уже протестировали на лабораторных мышах и крысах.

Статья о результатах исследований опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry.

Отмечается, что при попадании в организм новый препарат высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика.

Как отметили учены, новый препарат предотвращает попадание в мозг не только героина, но и других опиоидов. На завершение испытаний ученым понадобится, предположительно, несколько лет.

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