|Медики изобрели долгожданную вакцину от наркомании
|28.12.2017 14:05
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Вещество, которое блокирует действие героина, разработали ученые из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. Препарат уже протестировали на лабораторных мышах и крысах.
Статья о результатах исследований опубликована в журнале Journal of Medicinal Chemistry.
Отмечается, что при попадании в организм новый препарат высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению молекул опиоидов через гемато-энцефалический барьер. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика.
Как отметили учены, новый препарат предотвращает попадание в мозг не только героина, но и других опиоидов. На завершение испытаний ученым понадобится, предположительно, несколько лет.
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