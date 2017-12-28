Американский журнал Forbes составил рейтинг самых кассовых актеров 2017 года

Возглавил рейтинг американский актер Вин Дизель, который принес в общей суме 1,6 млрд долларов прибыли киностудиям. В этом году актер сыграл в фильмах Форсаж 8 и Три икса: Мировое господство.

На втором и третьем месте разместился коллега Дизеля по Форсажу 8 - Дуэйн Джонсон. Он принес студиям прибыль в 1,5 млрд долларов также благодаря Спасателям Малибу и Джуманджи: Зов Джунглей. Третью строчку занимает Галь Гадот, которая принесла 1,4 млрд прибыли благодаря фильмам Чудо-женщина и Лига справедливости.

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