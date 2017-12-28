Журнал Consumer Reports провел опрос и доказал, что Tesla Model S является лучшим автомобилем.

Журналисты задавали респондентам такой вопрос: «Если бы вам пришлось опять покупать автомобиль, приобрели бы вы снова ту же модель, что у вас сейчас?», информирует svodka.net.

На первом месте разместился легендарный автомобиль Илона Маска. 92% опрошенных хозяев Tesla Model S ответили «да». Владельцам очень нравятся функции этой модели, особенно плавность хода и тихое ускорение. Также большую роль в таких высоких показателях исследования сыграло наличие бесплатной сети сверхбыстрой зарядки Supercharger.

На втором месте рейтинга Consumer Reports разместился спорткар Porsche 911, а на третьем — Chevrolet Corvette. Владельцев этих машин покорила отличная связь автомобиля с водителем, а также большое количество версий.

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Далее в рейтинге разместились такие машины: Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.

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