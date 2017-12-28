Министерство социальной политики подготовило проект постановления о выплате 100 тыс. грн. каждому украинскому заложнику, освобожденному вчера в рамках обмена на Донбассе. 27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами Фото: ЕРА "Мы предлагаем, чтобы каждому из тех, кого вчера освободили, выделили по 100 тыс. грн ", – подчеркнул Рева. По его словам, выплата этих средств предусмотрена проектом постановления правительства, подготовленным Министерством соцполитики.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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