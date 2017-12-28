На высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает

"По данным Укргидрометцентра, 28-29 декабря, в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и западной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сказано в сообщении.

Кроме того, 29 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 19-24 м/с.

Как сообщал синоптики предупредили о порывы ветра до 24 м/с в Украине.

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