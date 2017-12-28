НКРЭКУ на I кв.-2018 увеличит ОРЦ на 9,5%, на II-IV кв. – еще на 6,1%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) увеличит прогнозную оптовую рыночную цену (ОРЦ) на электроэнергию на первый квартал 2018 года на 9,5% – с действующей 1365,72 грн/МВт-ч до 1495,46 грн/МВт-ч (без НДС).

Согласно принятому на заседании в четверг решению, на II-IV кварталы 2018 года ОРЦ будет увеличена еще на 6,1% – до 1586,69 грн/МВт-ч (без НДС).

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В целом среднегодовая прогнозная ОРЦ на 2018 год составит 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС).

Согласно материалам НКРЭКУ, последняя редакция (от 26 декабря 2017 года) прогнозного баланса на 2018 год предусматривает снижение объемов производства э/э АЭС до 52,9% в общей структуре выработки в стране по сравнению с ожидаемыми 55% в 2017 году. В то же время ожидается увеличение доли выработки ГК ТЭС с 29% до 30,6%. Кроме того, доля ТЭЦ и когенерационных установок в 2018 предусмотрена балансом в объеме 7,4% (7% – в 2017), ГЭС – 5,6% (5,7%), ГАЭС – 1,1% (1%), ВИЭ – 1,3% (1,2%), блок-станции – 1% (1%).

Таким образом, баланс-2018 предусматривает снижение выработки АЭС в следующем году на 1,281 млрд кВт-ч по сравнению с 2017-м против роста выработки ГК ТЭС – на 3,679 млрд кВт-ч и ТЭЦ – на 0,91 млрд кВт-ч. В целом баланс предусматривает увеличение роста производства электроэнергии всеми электростанциями Украины в 2018 году на 2,4% (3,808 млрд кВт-ч) – до 159,307 млрд кВт-ч.

Импорта угля в 2018 году для нужд ТЭС и ТЭЦ ожидается в объеме 4,2 млн тонн, что соответствует 15,6% дефицита угля в Украине.

ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.