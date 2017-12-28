|Новый премьер Польши пообещал продолжать поддержку Киева
|28.12.2017 14:13
|
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с новый главой польского правительства Матеушом Моравецким, пишет PAP.
По словам пресс-секретаря польского правительства Йоанны Копциньской, Моравецкий заявил о готовности Варшавы продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.
Также во время разговора стороны говорили о важности углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления.
"Премьер-министр (Польши, - ред.) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", - заявил Моравецкий.
В свою очередь .Владимир Гройсман, после разговора, на своей странице в
Поделитесь статьей с друзьями