Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел телефонный разговор с новый главой польского правительства Матеушом Моравецким, пишет PAP .

По словам пресс-секретаря польского правительства Йоанны Копциньской, Моравецкий заявил о готовности Варшавы продолжать поддерживать евроатлантические стремления Украины.

Также во время разговора стороны говорили о важности углубления двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности, культуры и местного самоуправления.

"Премьер-министр (Польши, - ред.) подтвердил, что Польша поддерживает евроатлантические стремления Украины и намерена продолжать поддержку в этой сфере", - заявил Моравецкий.

В свою очередь .Владимир Гройсман, после разговора, на своей странице в

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