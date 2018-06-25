|ЕС ввел санкции против топ-чиновников Венесуэлы
|25.06.2018 17:29
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Совет ЕС принял решение включить 11 человек из списка топ-чиновников в санкционный список за нарушение прав человека и нарушение демократии и верховенства права в Венесуэле. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
В список попали вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек Зайдан Эль-Айссами Мадди, вице-президент Делси Родригес, несколько высокопоставленных командиров венесуэльской армии, глава контрразведки и вице-президент избирательной комиссии.
Указанным лицам запрещается въезд на территории ЕС, а их активы
в европейских странах замораживаются.