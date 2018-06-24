В воскресенье, 24 июня, в отдельных областях Украины ожидаются грозы, сильные ливни, град и шквалы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"24 июня утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, кое-где сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с" - говорится в сообщении.

Также синоптики предупредили об изменении гидрологической ситуации.

"Утром на реке Прут ожидается прохождение максимального уровня паводка 75 - 125 см над нулем поста, максимальный расход 80 - 190 метров кубических на сантиметр. 23 июня на 8 часов уровень воды на гидропосту Черновцы составлял 58 см над нулем поста», - добавили в ведомстве.

Как сообщал svodka.net ранее, в четверг, 1 июня, во многих городах России пошел снег . По данным источника, снег выпал в российских Екатеринбурге, Салехарде и Набережных Челнах в первый день лета, а также в Самарской и Кировской областях, Удмуртии, Башкирии и Татарстане.

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