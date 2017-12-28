У противника на фронте 7 бригад плюс батальоны территориальной обороны.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Бутусов.

Кладбище 14-го батальона наемников 2-го армейского корпуса ВС РФ «ЛНР». 20 трупов за 6 месяцев. , информирует еizvestia.com.

Это потери одного батальона и для одного батальона потери большие — тем более, что у противника настоящий состав таких батальонов составляет процентов 30 от штата.

А у противника на фронте 7 бригад плюс батальоны территориальной обороны.

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«Призрак» воюет на Бахмутской трассе, в районе Желобка, считается батальоном «территориальной обороны», также в том районе воюет 7-я мотострелковая бригада «ЛНР».

Спасибо блогеру «Некромансеру» за точное и остроумное описание событий на оккупированной территории.

"Спасибо командирам, которые накомандовали: плюс 20 трупов за 6 месяцев войны" #Призрак #груз200 pic.twitter.com/z034YKf9Li — Necro Mancer (@666_mancer) 27 декабря 2017 г.

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