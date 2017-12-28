|20 трупов за полгода, - Юрий Бутусов о потерях батальона боевиков "ЛНР"
|28.12.2017 14:14
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У противника на фронте 7 бригад плюс батальоны территориальной обороны.
Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Бутусов.
Кладбище 14-го батальона наемников 2-го армейского корпуса ВС РФ «ЛНР». 20 трупов за 6 месяцев. , информирует еizvestia.com.
Это потери одного батальона и для одного батальона потери большие — тем более, что у противника настоящий состав таких батальонов составляет процентов 30 от штата.
А у противника на фронте 7 бригад плюс батальоны территориальной обороны.
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«Призрак» воюет на Бахмутской трассе, в районе Желобка, считается батальоном «территориальной обороны», также в том районе воюет 7-я мотострелковая бригада «ЛНР».
Спасибо блогеру «Некромансеру» за точное и остроумное описание событий на оккупированной территории.