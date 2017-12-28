Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на 2 млрд грн

Укргазбанк (Киев) 27 декабря 2017 года досрочно и в полном объеме погасил кредиты рефинансирования в размере 2 млрд грн, предоставленных Национальным банком Украины (НБУ), сообщил Укргазбанк на веб-сайте.

По словам директора департамента казначейских операций Укргазбанка Алексей Ефремов, слова которого приводятся в сообщении, 13 декабря 2017 года банк получил кредиты рефинансирования НБУ на общую сумму 2 млрд грн, которые, в том числе, были направлены и на финансирование государственных программ, сопровождаемых банком.

"Это плановое краткосрочное действие для покрытия разрыва ликвидности, связанного с завершением бюджетного года. В качестве обеспечения предоставлены высоколиквидные активы в виде ОВГЗ", - сказал А.Ефремов.

Как сообщалось, в январе 2016 года и мае 2015 года Укргазбанк досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на сумму 1,3 млрд грн и 922,6 млн грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году.

По состоянию на 1 января 2017 года государство в лице Министерства финансов владело 94,9409% его акций.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2017 года Укргазбанк по размеру активов занимал 4-е место (71,079 млрд грн) между 88 действовавших в стране банков.