Нападающий сборной Украины по хоккею Андрей Михнов провел успешный поединок в чемпионате Белоруссии, сообщает со ссылкой на сайт ХК "Юность". Михнов в составе "Юности" в 27-м туре первенства принимал хоккеистов "Немана". Встреча закончилась результативно и только после серии буллитов - 6: 5. Наш земляк отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Примечательно, что благодаря данной победе и поражении "Шахтера" с Солигорске опередил визави и с 68 очками возглавил турнирную таблицу. У "Шахтера" на 2 пункта меньше. Напомним, что Михнова признавали лучшим хоккеистом месяца чемпионата Белоруссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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