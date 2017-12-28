|Украинский хоккеист помог ХК "Юность" возглавить чемпионат Беларуси
|28.12.2017 14:17
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Нападающий сборной Украины по хоккею Андрей Михнов провел успешный поединок в чемпионате Белоруссии, сообщает со ссылкой на сайт ХК "Юность".
Михнов в составе "Юности" в 27-м туре первенства принимал хоккеистов "Немана". Встреча закончилась результативно и только после серии буллитов - 6: 5.
Наш земляк отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
Примечательно, что благодаря данной победе и поражении "Шахтера" с Солигорске опередил визави и с 68 очками возглавил турнирную таблицу. У "Шахтера" на 2 пункта меньше.
Напомним, что Михнова признавали лучшим хоккеистом месяца чемпионата Белоруссии.
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