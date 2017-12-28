Смысл нынешних президентских выборов в РФ можно свести к фразе «Я ухожу, но вы держитесь». Нечто похожее Путин скажет после Нового года в послании к Федеральному собранию. Президенты РФ, копируя президентов США, тоже стали произносить послания, но всегда делали это до Нового года. Сейчас перенесли на февраль 2018 года, – пощадили психику тех граждан, для которых жизнь без Путина теряет смысл.

Для их успокоения Путина даже выдвинули в президенты, после чего, как сказала 25 декабря Валентина Матвиенко: «вся Россия одновременно дружно выдохнула». Вся Россия – преувеличение, и уместней было бы «вздохнула», а не «выдохнула», но в остальном «Валька-стакан» права. Нельзя портить Новый год мыслью, что Путин тоже уходящий, как и год, и что в выборах он участвовать не будет. Об этом он скажет сам в 2018 г. Будем считать это одним из сюрпризов, которые обещала глава ЦИК Элла Памфилова.

Но поклонникам Путина не следует спешить лезть в петлю, лучше – учить историю. В их истории это уже было.

Иван Грозный дважды проделал трюк с отречением, говорил: «Ухожу», и оставался. В декабре 1564 г. он на всех обиделся, уехал из Москвы и заявил об отречении. В январе 1565 г. вернулся по просьбе трудящихся, распустил «Избранную раду», репрессировал олигархов из нее и частично из Думы, и ввел режим опричнины. Осенью 1575 г. «отрекся» повторно, назначил на 11 месяцев царем хана Саин-Булата, которого вынудил перейти в православие в 1573 г. и стать Симеоном Бекбулатовичем. Оба «отречения» были вызваны проблемами во внутренней и внешней политике. Первое – неудачами в Ливонской войне, в результате которой Московия влезла в войну с половиной Европы. В этой ситуации Иван Грозный потребовал для себя чрезвычайных полномочий в формате опричнины и «разбомбил» Новгород, так как Воронежа ещё не было. Второе «отречение» было вызвано провалом и ликвидацией опричнины, а также неудачами в Ливонской войне и в войне с Крымским ханством, в ходе которой Девлет-Гирей сжег Москву. Иван Грозный тогда бежал из Москвы и через «отречения» восстанавливал свой имидж.

Подобную операцию «бояре» из Кремля начинают реализовывать и с «отречением» Путина от участия в выборах.

Как и в случае Ивана Грозного нужен новый Бекбулатович на срок от 6 до 15 месяцев, задача которого сделать «грязную работу». За это время он должен «продать родину», – то есть вернуть Украине оккупированные РФ районы Донбасса и Крым, выторговать аренду Севастополя на 99 лет под военную базу и свободный проезд по мосту в Крым, если тот ещё не обвалится, а также договориться о выплате компенсаций за агрессию и принести извинения. Возможно, предложить Украине на паях достроить этот мост. Вернуть четыре острова Японии и Цхинвали Грузии. Вывести войска из Приднестровья и многое другое в обмен на снятие санкций и возврат к «бизнесу как обычно». Девальвировать рубль, начать реформу ЖКХ, и ещё что-то из непопулярного, что давно планируют, но никак не начнут. Затем Бекбулатович уйдет из-за плохого здоровья или «консервативной революции», – это неважно, и начинается возвращение Путина, который всё это время ловил щук на даче.

Включается «эффект Гитлера».

Путин, как и тот после поражения немцев в Первой мировой войне, будет обещать россиянам «вставание с колен» и социализм. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов уже дальновидно 25 декабря призвал свою партию голосовать за Путина как за «единственного социалиста» между кандидатов. Так Путина ещё никто не называл. В РФ будут досрочные президентские выборы с реальной явкой около 90% и победой Путина с любимым числом 85% голосов. История России опять начинается с чистого листа. Это будут последние выборы, – Путин на волне всенародной поддержки упразднит пост президента, объявит РФ конституционной монархией и восстановит династию Романовых по образцу Великобритании. Не исключено, причиной визита Бориса Джонса в Москву 22 декабря было желание «бояр» обсудить возможность пригласить на престол кого-нибудь из английской королевской семьи, родственно связанной с Романовыми. Они во всех отношениях предпочтительней Романовым из эмиграции. Особенно тем, что приучены не вмешиваться в политику. Так что, Поклонская очень дальновидно воспылала любовью к Николаю II, как и Миронов, который разглядел в Путине социалиста. Монархическая партия России для «пробы пера» выдвинула в президенты своего лидера миллионера Антона Бакова, ранее участвовавшего и не без успеха в различных выборах. Рекламная акция монархии идет полным ходом.

Введение конституционной монархии потребует переходного периода, и на этот время Путин будет при новых Романовых лордом-канцлером и премьер-министром в одном лице. Затем, чтобы не маячить на трибунале в Гааге и не создавать всем проблемы, он охотно умрет, – «бояре» за этим проследят, и будет помещен, по русскому обычаю, в Мавзолей, освобожденный от Ленина. Через какое-то время опять будут долгие дебаты: выносить Путина из Мавзолея или пусть лежит.

Стратегический смысл всей этой операции – вернуть РФ юридически и ментально в состояние до февраля 1917 года, выборов президента никогда больше не проводить и обзавестись официальным императором как в Японии. Править в Госдуме будет «Единая Россия» или её аналог. Возможно, даже «Справедливая Россия», так что Миронов может оказаться более чем дальновидным. Как решить вопрос «национальных окраин» в этой возобновленной империи больше месяца рассказывает Жириновский. Он призывает восстановить СССР и Российскую империю, но как настоящую федерацию, нынешнюю РФ он такой не признает. Обещает дать её нынешним субъектам и странам, входившим в СССР, если вернутся, максимум суверенитета и полномочий. Заодно предлагает вступить в неё Сирии, Ираку, Ирану, Турции и курдам. Судя по болтовне Жириновского, в Кремле обсуждается идея заключения после выборов союзного договора с субъектами РФ по образцу договора между странами ЕС. В Москве, как обычно, ничего не изобретают, а всё копируют или воруют у соседей вплоть до названий. Позаимствовали даже льготную группу «дети войны» у «бандеровца» Ющенко.

Но чтобы этот хитрый план начал реализовываться, требуется, как минимум, провести на выборах правильного кандидата. Изначально был большой риск: в отсутствие Путина их могут выиграть Зюганов или Жириновский, а этот возврат к войне «белых» и «красных» никому не нужен. Зюганов хорош для заключения договора между субъектами РФ, но вернуть монархию не может. Жириновский может всё, но в жанре пародии. У него царь и опричники будут выглядеть группой из КВН под надзором Маслякова. Идеальный, но не единственный кандидат для «грязной работы» – Ксения Собчак – «гнилой либерал», жена и тележурналистка. На неё можно «повесить» всё: вынос Ленина, внос Романовых, Крым, Курилы, – Собчак вынесет всё, а затем удалится как мавр, который сделал дело.

Выбор «бояр» на ней клином не сошёлся, есть и другие кандидаты в пуле кандидатов, но пока предпочтительней Собчак и под неё строят избирательную компанию.

Задача № 1 – на выборах должна быть низкая явка. Во-первых, это пригодится потом, когда надо будет делать внеочередные выборы под Путина. Во-вторых, при низкой явке 2-3% голосов превращаются во внушительные 10-15% и даже в большие цифры. Призыв Навального к «забастовке избирателей» и к фиксации низкой явки, – вполне по плану, но и без этого явка будет невысокой.

Задача № 2 – деление электората. Старый прием, который при низкой явке позволит вывести во второй тур избранного «боярами» кандидата. Памфилова как обещала всех регистрировать, так около 20 кандидатов и зарегистрирует, что тоже будет сюрпризом. В этом ей помогает обновленный корпус губернаторов, задача которого быстро вырастить эту уйму кандидатов и проследить, чтобы все взяли свои 2-4%. На их фоне Собчак и еще кто-то с 6-7% выйдут во второй тур. В итоге Собчак, как более узнаваемое лицо, победит с небольшим разрывом и при ещё более низкой явке, чем идея выборов и демократии будет в России окончательно посрамлена, и массы вскоре потребуют Путина и монархию с выборами царя раз в сто лет.

Компанию Собчак строят очень технично. Это не только её «перекличка» с Навальным. Некий московский финансист Илья Кудряшов 20 декабря подал на неё в суд, обвинив в досрочном начале компании. По его мнению, Собчак словами на телевидении о желании стать президентом, отвлекла Кудряшова от исполнения обязанностей финансиста, из-за чего он «испытывает душевные страдания, находится в подавленном расположении духа, чувствует себя обманутым и оскорбленным». За это он требует с Собчак 1 млн. рублей. Такие иски возможны только в РФ, где сказать по телевизору «Я хочу стать президентом» закон разрешает только за месяц до дня голосования. Иск явно неслучайный, и не сложно понять, на чьей стороне будет общественное мнение, если тема получит резонанс.

Весь этот хитрый план Кремля могли случайно испортить только коммунисты. Чтобы это не произошло, КПРФ по соглашению с «боярами» выдвинуло в президенты не Зюганова, а «совхоз имени Ленина» – его директора Павла Грудинина. Выдвинула из-за названия совхоза, особых заслуг у того нет, зато «Голосуй за Грудинина и Ленина» звучит эффектно. Соцопросы показывали: Зюганов набирает 7% голосов, но теперь кандидату КПРФ обеспечены 3%. Вдобавок у Грудинина дед еврей, а партия «Коммунисты России» выдвинула в президенты Максима Сурайкина с программой «Десять сталинских ударов по капитализму и американскому империализму». Сурайкин, чтобы все поняли сила ударов, обещает поднять пенсии до 40 тыс. рублей, а минимальную зарплату до 70 тыс. рублей. Трамп уже напрягся: вдруг победит Сурайкин, что тогда делать?

Коммунистов «выключили», но на случай если всё пойдет не так, в резерве есть Рамзан Кадыров, вовремя попавший в список Магнитского. Кадыров монархию точно вернет и, вероятно, Крым с Курилами, но может объявить джихад Гондурасу и Гватемале, которые признали Иерусалим столицей Израиля и хотят перенести туда свои посольства. У Кремля в плане война России с Гондурасом и Гватемалой не стоит, следовательно Кадыров в резерве, притом, что хорошо выглядел бы в роли Бекбулатовича.

С лицом Путина всю эту «перезагрузку» России устроить крайне сложно, или точнее – невозможно, следовательно и нужен какой-нибудь Бекбулатович, чтобы потом «поверху» вновь «загрузить» Путина. План хитрый, но посмотрим, насколько им удастся его реализовать.

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