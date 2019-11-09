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Струнка Кейт Міддлтон в платті Eponine London на відкритті благодійного фонду
09.11.2019 06:20
Герцогиня Кембриджська - ученик класичного стилю, і новий бездоганний образ не став винятком. Дружина принца Вільяма дотрималася всіх вимоги королівського протоколу, якими нерідко нехтує Меган Маркл, починаючи з довжини спідниці і висоти підборів, і закінчуючи стриманим кольором сукні Eponine London. Прикраси, обрані герцогинею, зрозуміло, також не випадкові: сережки з діамантами і сапфірами належали принцесі Діані, а брошка у вигляді червоного маку символізує прийдешній День пам'яті полеглих.

У цьому образі Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом відвідала ланч National Emergencies Trust (NET), незалежної благодійної організації, яка буде займатися реагуванням на катастрофи в Сполученому Королівстві.

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