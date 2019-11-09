Первые поезда из территории РФ в оккупированный ею Крым начнут курсировать в следующем месяце.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

Кроме того, начались продажи билетов на первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в оккупированный Крым.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в оккупированный Севастополь отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа. 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в оккупированный Симферополь, время в пути, которого должно составить 33 часа. Первым по Керченскому мосту пройдет поезд из Санкт-Петербурга.

Известно, что стоимость билетов составит от 2966 российских рублей (примерно 1 140 грн).

Напомним, мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года, пишет bigmir.net.

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