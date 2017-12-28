СВУ в петербургском "маркете состояло из тротиловой шашки и гаек

В магазине "Перекресток" в Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство, состоявшее из тротиловой шашки и поражающих элементов, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.

"Была шашка (тротиловая - ИФ). И были поражающие элементы - болты и гайки", - сказал собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что, по первым оценкам, мощность СВУ составляла около 150 граммов в тротиловом эквиваленте. "Устройство было начинено поражающими элементами в виде гаек", - отметил он.

Взрыв произошел в среду в 18:40 в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте, 44. За помощью врачей обратились 14 человек, из которых один на месте отказался от госпитализации.

В настоящее время в медицинских учреждениях остаются шестеро пострадавших.