Несмотря на заявление премьер-министр Владимир Гройсмана, что глава "Укроборонпрома" Роман Романов должен уволиться, руководитель концерна намерен продолжить выполнять свои обязанности. Романов не собирается увольняться Фото: ukroboronprom.com.ua Романов подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.17 ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что "Укроборонпром" должен погасить задолженность по зарплатам перед сотрудниками Николаевского судостроительного завода,.27 декабря глава правительства сообщил, что это так и не было сделано, поэтому Романов должен, по его мнению, уволиться. В этот же день агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило, что Романов подал в отставку в ноябре 2017 года, еще до публичной критики со стороны премьера, и что заявление об уходе было согласовано с президентом Украины Петром Порошенко.Гендиректор "Укроборонпрома" утверждает, что решение о его отставке будет принимать не Гройсман, а "другие люди". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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