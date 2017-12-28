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Глава "Укроборонпрома" заявил, что не собирается в отставку
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28.12.2017 14:22
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Несмотря на заявление премьер-министр Владимир Гройсмана, что глава
"Укроборонпрома" Роман Романов должен уволиться, руководитель
концерна намерен продолжить выполнять свои обязанности. Романов не
собирается увольняться Фото: ukroboronprom.com.ua Романов
подчеркнул, что продолжит исполнять свои обязанности.17 ноября
премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что "Укроборонпром"
должен погасить задолженность по зарплатам перед
сотрудниками Николаевского судостроительного завода,.27
декабря глава правительства сообщил, что это так и не было сделано,
поэтому Романов должен, по его мнению, уволиться. В этот
же день агентство "Українські новини" со ссылкой на
источник сообщило, что Романов подал в отставку в ноябре
2017 года, еще до публичной критики со стороны премьера,
и что заявление об уходе было согласовано с президентом
Украины Петром Порошенко.Гендиректор "Укроборонпрома" утверждает,
что решение о его отставке будет принимать не Гройсман, а
"другие люди".
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