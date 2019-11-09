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Новий вихід герцогині: Меган Маркл знову вагітна? (Фото)
09.11.2019 07:14
Перед Днем пам'яті загиблих герцоги Сассекські, як і герцоги Кембриджські вийшли у світ. Меган Маркл і принц Гаррі поклали квіти до меморіалу.

До них повинна була приєднатися і мачуха Гаррі - Камілла, герцогиня Корнуольська. Однак, армия принца Чарльза злягла напередодні з найсильнішою застудою і не змогла взяти судьба у цьому заході.

Меган вибрала для цієї події темно-синє плаття і темно-синє пальто з короткого штучного хутра, доповнивши наряд оксамитовим капелюшком в тон від Philip Treacy, рукавичками і чобітьми від Victoria Beckham на високих підборах вартістю 1580 доларів, в яких вона в минулому році з'явилася на Різдво в Сандрінгемі. Гаррі представляє королівську сім'ю на відкритті «Поля поминання» з 2013 року. Меган брала судьба в ньому вперше.

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Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)



Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Meghan (@_duchess_of_sussex)


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