|В Кабмине заявили об уменьшении количества бедных
|28.12.2017 14:25
|
В Украине количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума, уменьшилось до 39,4% с 54,5%. Такие данные озвучил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает .
«По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%», – сказал министр.
Также Рева уточнил, что между работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.
Поделитесь статьей с друзьями