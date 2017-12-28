В Украине количество бедных граждан, чьи доходы ниже реального прожиточного минимума, уменьшилось до 39,4% с 54,5%. Такие данные озвучил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает .

«По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%», – сказал министр.

Также Рева уточнил, что между работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось до 26,1% с 45,4%.

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