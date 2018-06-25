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Макаревич: Участие РФ в Донецке и Луганске незаметно сойдет на нет. Крым Путин хрен отдаст
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25.06.2018 17:31
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По мнению российского музыканта Андрея Макаревича, Россия
постепенно уйдет с Донбасса, однако президент РФ Владимир Путин не
сможет отказаться от аннексии Крыма. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке По мнению Макаревича, при президенте РФ
Путине Крым не вернется в Украину Фото: ЕРА "Понятно, что сейчас
весь мир смотрит футбол и все отходит на второй план. Вчера мы
опять бомбили Сирию и нам говорят, что террористов. Я не знаю,
террористов или противников [лидера Сирии Башара] Асада. Это
проходит незаметно на фоне того, что у нас чемпионат. Что будет
сразу после – не знаю", – отметил он.Макаревич
предположил, что Россия постепенно уйдет с Донбасса."Участие наше в
Донецке и Луганске будет вянуть, вянуть и незаметно сойдет на нет.
Я на это надеюсь. Крым [президент России Владимир] Путин хрен
отдаст, конечно. К сожалению, это так", – подчеркнул
музыкант.Он добавил, что последствия агрессии в Украине будут
влиять на ситуацию в РФ еще долго."Четыре года назад была красивая
Олимпиада в Сочи, было красивое открытие, мир рукоплескал. Была
масса счастливых иностранцев. Потом под это дело мы вляпались в эту
украинскую заваруху и будем еще очень долго расхлебывать
последствия этого решения", – подытожил Макаревич.Россия
аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских
воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года.
Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской
областях между украинской армией и пророссийскими
боевиками начался в апреле 2014 года. С этого
времени правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее началась операция
Объединенных сил.
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