По мнению российского музыканта Андрея Макаревича, Россия постепенно уйдет с Донбасса, однако президент РФ Владимир Путин не сможет отказаться от аннексии Крыма. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По мнению Макаревича, при президенте РФ Путине Крым не вернется в Украину Фото: ЕРА "Понятно, что сейчас весь мир смотрит футбол и все отходит на второй план. Вчера мы опять бомбили Сирию и нам говорят, что террористов. Я не знаю, террористов или противников [лидера Сирии Башара] Асада. Это проходит незаметно на фоне того, что у нас чемпионат. Что будет сразу после – не знаю", – отметил он.Макаревич предположил, что Россия постепенно уйдет с Донбасса."Участие наше в Донецке и Луганске будет вянуть, вянуть и незаметно сойдет на нет. Я на это надеюсь. Крым [президент России Владимир] Путин хрен отдаст, конечно. К сожалению, это так", – подчеркнул музыкант.Он добавил, что последствия агрессии в Украине будут влиять на ситуацию в РФ еще долго."Четыре года назад была красивая Олимпиада в Сочи, было красивое открытие, мир рукоплескал. Была масса счастливых иностранцев. Потом под это дело мы вляпались в эту украинскую заваруху и будем еще очень долго расхлебывать последствия этого решения", – подытожил Макаревич.Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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