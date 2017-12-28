Введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении Российской Федерации отразится на отношениях между двумя странами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Интерфаксу .

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Москва намерена отвечать на "любые враждебные действия".

"США предпринимают недружественные шаги против нашей страны. Реализация закона "О противодействии противникам Америки через санкций" непременно будет отражаться на отношениях. При этом в Вашингтоне явно переоценивают свои возможности - российская экономика не только адаптировалась, но и вернулась на траекторию роста, начинает обретать новое качество", - заявил Лавров.

И добавил: "На любые враждебные действия против России и наших граждан отвечали и будем отвечать - так, как будет для нас наиболее оптимально".

Вместе с тем глава МИД РФ выразил надежду, что Америка осознает бесперспективность давления на Россию.

"Собственно, чем быстрее некоторые американские политики избавятся от иллюзий, что Россию можно запугать ограничительными мерами или демонстрацией военного потенциала, тем будет лучше для всех, включая их самих", - заявил российский министр.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 21 декабря, Европейский союз принял решение о продлении экономических санкций в отношении Российской Федерации .

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