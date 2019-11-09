|Меган Маркл і принц Гаррі розповіли, скільки зубів вже є у їх сина
|09.11.2019 07:32
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Спілкуючись з сім'ями, королівська пара розповіла про успіхи їх власного малюка. За словами Меган і Гаррі, у Арчі вже вилізло два зуба. Також герцоги Сассекські з радістю повідомили, що їхній син починає повзати.
«Здивували своїх сусідів у Віндзорі», - написали в офіційному акаунті Меган Маркл і принца Гаррі під серією знімків з зустрічі.
Герцоги Сассекські висловили подяку сім'ям військовослужбовців, які перебувають за кордоном, а також заявили про бажання надати їм підтримку. Незабаром Меган і Гаррі приєднаються до інших членів королівської сім'ї на Фестивалі пам'яті в Королівському Альберт-холі.
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