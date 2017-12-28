СК "PZU Украина" начала реализацию полисов через Portmone.com

Страховая компания "PZU Украина" (Киев) подписала партнерское соглашение с платежной системой Portmone, согласно которому клиенты сервиса смогут приобрести полисы туристического страхования выезжающих за рубеж, а также "Зеленую карту" (страхование автогражданской ответственности для поездки за границу) в режиме онлайн на странице партнера.

Как сообщается на сайте страховщика, кроме того, клиентам предлагаются индивидуальные программы страхования с максимальной суммой покрытия в 75тыс. долларов или евро.

СК "PZU Украина" работает на рынке с 1993 года. Предоставляет полный спектр услуг в классическом сегменте страхования.

Украинские страховые компании "PZU Украина" и "PZU Страхование жизни" входят в состав PZU - крупнейшей страховой группы в Польше более чем с 200-летним опытом деятельности.