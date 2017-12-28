Именно в 2018 году, после переизбрания Владимира Путина и введения новых санкций, российские власти окажутся в ситуации настоящей изоляции, подобной той, в которой находятся иранские власти или даже правители Северной Кореи.

Наступающий 2018 год будет по восточному календарю годом собаки, которая традиционно ассоциируется с верностью. Нет сомнений, что и Россия в этом году останется верна выбранному в 2014 году курсу на конфронтацию. Правда, возможности ее тают, так что формы противостояния с Западом могут меняться, информирует еizvestia.com.

Конфликт с Западом безальтернативен

В 2018 году Россия не пойдет на «нормализацию» отношений с США в частности и с Западом — в целом. Даже если бы Владимир Путин захотел так поступить, у него сейчас просто нет выбора. Москва загнала себя в тупик, выбраться из которого можно, только пойдя на серьезные уступки. Но она не хочет «терять лицо». Для того, чтобы начать восстанавливать отношения, надо, например, отказаться от давления на Украину или имитировать какие-то переговоры по Крыму. Ну или как минимум «сдать» сирийского диктатора Башара Асада. Ведь следующий год пройдет под знаком борьбы за объединение Сирии под каким-то одним флагом.

Однако Совет Федерации уже ратифицировал соглашение об использовании морской базы в Тартусе, остается россиянам и аэропорт Хмеймим. Если верить секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву, россияне два года защищали территориальную целостность Сирии. И теперь Москва видит эту страну как зону своего влияния на Ближнем Востоке, которую она намерена не только усиливать, но и расширять.

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Как показал 2017 год, такое влияние можно использовать как сильный аргумент на переговорах. Причем не только с коллективным Западом, но, например, с Турцией, Ираном или с Израилем. Отказываться от него ради восстановления нормальных отношений кажется Кремлю просто невыгодно.

Россия входит во вкус экспансионистской политики и, скорее только, продолжит развивать сеть своих военных баз за рубежом в 2018 году. Ее настойчиво приглашают в Судан, находящийся в состоянии перманентной гражданской войны. Можно «зайти» и в Ливию, которая находится во власти нескольких враждующих группировок. Или еще теснее подружиться с Египтом.

Кстати, как это уже было накануне и во время Карибского кризиса, на зарубежных базах могут появиться и ракеты. Год 2018-й может стать последним годом действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который с 1987 года, когда его подписали Горбачев и Рейган, был одной из главных гарантий того, что в мире не начнется новая гонка вооружений.

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Так что не стоит утешаться заявлениями Владимира Путина о том, что у России не хватит средств на новую гонку вооружений. Денег нет, но они успешно держатся.

Торговцы страхом

Не прекратит Россия и информационные войны. Кремлю нечего терять после того, как только ленивый не обвинил его в попытке повлиять на какие-нибудь голосования за рубежом, начиная с президентской кампании в США и заканчивая референдумом в Каталонии, а словосочетание «русские хакеры» стало, пожалуй, мемом 2017-го года.

С такой репутацией нет смысла останавливаться. Отмыться от обвинений уже не получится, зато, кто знает, вдруг удастся и правда на что-то успешно повлиять, сменив власть где-нибудь в Европе в своих интересах.

Впрочем, главная причина, по которой Россия не прекратит в 2018-м году вести информационные войны, состоит в том, что ее главная цель вовсе не обмануть кого-то, а создать информационный беспорядок. Это и есть пресловутая «торговля страхами». Страх ослабляет, порождает панические настроения. И в этой атмосфере даже такая держава как Россия, с небольшими в реальности ресурсами в сравнении с Западом, может оставаться сильным игроком в международной политике.

Кремлю отступать некуда

Надо понимать, что именно в 2018 году, после переизбрания Владимира Путина и введения новых санкций, российские власти окажутся в ситуации настоящей изоляции, подобной той, в которой находятся иранские власти или даже правители Северной Кореи. Это положение значительно облегчает для правящего класса выбор — куда должна развиваться страна.

Когда отступать некуда, все решения становятся жестче и резче, а давление извне приводит обычно к обратным результатам. И это обязательно отразится на внешней политике, которая окончательно превратится в зеркало внутреннего положения в стране. Так что в 2018 году Россия окончательно, уже не в текстах разных «стратегий», а на деле превратится из партнера Запада (по отдельным вопросам) в его стратегического противника. И западным политикам, которые даже после аннексии Крыма тешили себя иллюзиями, придется к этой мысли привыкнуть.

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