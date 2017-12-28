Генсек ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что обмен удерживаемыми людьми – результат работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и свидетельствует о важности этого переговорного формата. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В ОБСЕ приветствуют обмен людьми на Донбассе Фото: EPA "Освобождение столь значительного количества людей, которые удерживались с обеих сторон, до Нового года и православного Рождества – не только гуманитарный акт, но и полезный шаг для укрепления доверия. Мы призываем стороны продолжить свои усилия по улучшению жизни людей, непосредственно затронутых конфликтом", – заявил Кнейссль.Гремингер отметил, что подобный прогресс – результат работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и свидетельствует о важности этого переговорного формата."Мы призываем стороны обеспечить настоящее прекращение боевых действий в ближайшие дни в рамках полного осуществления минских соглашений", – сказала Кнейссль и Гремингер.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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