В Киеве пьяный сутенер с наркотиками в салоне разбил девять автомобилей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве пьяный сутенер с наркотиками в салоне разбил девять автомобилей
09.11.2019 08:42
ДТП в Киеве - пьяный сутенер разбил девять автомобилей
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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