В графстве Южный Йоркшир в Великобритании 21 преступник попался на уловку полицейских, которую они, судя по всему, позаимствовали из популярного мультсериала "Симпсоны".

Об этом британское издание The Independent, передает со ссылкой на .

Правоохранители разослали рождественские карточки от имени фальшивой компании на адреса подозреваемых, которые должны были явиться в суд на рассмотрения своих дел, но не являлись.

На этой карточке были изображены шампанское, пудинг и другие вкусности, которые "компания" обещала подарить на Рождество каждому, кто укажет точное время доставки корзины на дом.

21 человек клюнул на эту уловку полицейских. Но, когда они открывали дверь, там, вместо рождественского подарка, их ждали правоохранители, которые незамедлительно доставляли подозреваемых в суд.

Среди них были злоумышленники, которые разыскивались за ограбления, обман, вождения в нетрезвом состоянии, торговлю наркотиками.

В итоге они получили в суде запреты на вождение, домашние аресты и штрафы, а один из них был помещен под стражу.

Главный инспектор местной полиции Ли Берри курировал операцию и высоко оценил ее эффективность.

В своем заявлении он сказал: "Хорошо, что наш инновационный подход дал положительные результаты, и мы продолжим изучать новые пути для поимки тех, кто находится в розыске".

Когда об этой операции начали писать СМИ, один из пользователей соцсетей Сэм Уайт отметил ее сходство с "Симпсонами". В эпизоде "Лиза Скептик" (девятый сезон, случай восемь), небольшая сюжетная линия показана в начале серии.

Полицейские разыгрывают «лотерею», в которой обещают победителю бесплатную моторную лодку. На эту уловку клюет один из главных героев мультсериала Гомер, которого разыскивают за неоплаченные парковочные билеты.















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